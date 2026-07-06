Gmunden: „Alles ist dumm, lächerlich und geschmacklos“

Die einen lieben Thomas Bernhard, die anderen hassen ihn. Für ein Dazwischen bleibt wenig Raum. Das ist, so darf man annehmen, ganz im Sinne des Dramatikers (1931 – 1989), der bis heute für Diskussionen sorgt. So auch jetzt bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden mit dessen Stück „Elisabeth II“ in Spitzenbesetzung: Die Premiere wurde mit Standing Ovations goutiert.

Dass Bernhards überbordende Hassreden heute eher in Richtung kurios als gesellschaftskritisch gehen, das blendet die Inszenierung von David Bösch zugunsten der wortgetreuen Wiedergabe des Werkes weitgehend aus.

„Elisabeth II“ aus 1987 ist das vorletzte Stück des Dramatikers; die Uraufführung hat er nicht mehr erlebt. Inhaltlich geht es darum, dass Königin Elisabeth II“ ihren Besuch in Wien angesagt hat. Der Großindustrielle und Waffenhändler Rudolph Herrenstein (87) hat widerwillig eine Gruppe von Bürgern in sein Haus am Opernring eingeladen, die dort vom Balkon aus den Festzug beobachten sollten. Herrenstein selbst verweigert sich dem Spektakel und meidet den Balkon. Als die „Wiener Bourgeoisie“ auf dem Balkon versammelt ist, stürzt dieser in die Tiefe.

Nur Herrensein und sein Diener Richard bleiben am Leben. Ein Szenario, das Bernhard in der Figur des schwerkranken und an den Rollstuhl gefesselten Herrenstein jede Menge Möglichkeiten für die Abrechnung mit der vermeintlich „besseren Gesellschaft“, dem Land und Volk und der „verkrüppelten Welt“ insgesamt bietet.

Die Inszenierung im Stadttheater – eine Kooperation mit dem Landestheater Linz – setzt von Beginn an auf das Wort. Die Szene (Patrick Bannwart) ist spartanisch und bürgerlich zugleich: ein leerer Raum, nur ein überdimensionaler Kronleuchter hängt von der Decke.