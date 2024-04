Globaler Klangteppich: Gretchen Parlato und Lionel Loueke im Konzerthaus

„I Miss You“ ist eine Neubearbeitung des 80er-Jahre-Power-Hits der Funk-Band Klymaxx der amerikanischen rein weiblichen Pop-R&B-Band Klymaxx. Die Seele berührt der Foo-Fighters-Cover „Walking After You“, eine Ballade aus „The Colour and the Shape“ (1997), mit einem tief emotionalen Text, der viel mit Geben und Nehmen in einer Beziehung zu tun hat.

Spannend und vielleicht der Höhepunkt des Abends: Was die beiden zum lockeren Beat von Herbie Hancocks „Butterfly“ machen, für die Parlato eine Art Erkennungsmelodie. Auch dabei kein Auftrumpfen und keine Hoppla-Da-Bin-Ich-Attitüde. Nur Staunen über Loueke, einen Großmeister an seinem Instrument.