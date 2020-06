Global Kryner: Hits im schrägen Polka-Sound

Ihr Debütalbum war 2004 mehr als 40 Wochen in den Charts. 2005 traten Global Kryner beim Eurovision Song Contest in Kiew an, schieden aber bereits im Halbfinale aus.

Die alpine Weltmusik-Combo steht für ein Genre, über das viele die Nase rümpfen. Aber sie hat frischen Wind in die Volksmusik gebracht – und jetzt bekannte Songs bearbeitet. Auf ihre ganz eigene Art. Mit hohem Spaßfaktor. Das neue Album heißt „Coverstories“.

Da führte irgendwann kein Weg am TV-Stadl vorbei. Man ließ sich „mit großem Ego“ darauf ein, sagt Band-Gründer und Klarinettist Christof Spörk: „Obwohl wir aus der Generation und aus der sozialen Schicht kom- men, bei der der Musi- kantenstadl Todfeind war.“