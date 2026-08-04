Tausende bei Trauerfeier für Glen Hansard

Tausende Trauernde verfolgten am Dienstag in Dublin die Verabschiedung des Sängers und Songwriters Glen Hansard (56). Der „Gigant der irischen Musik“, der durch als Frontman der Band The Frames und als Schauspieler und Sänger in dem oscarprämierten Film „Once“ zu Bekanntheit gelangt war, war am 29. Juli bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt.

„Es gibt Menschen, die nicht nur wegen dem in Erinnerung bleiben, was sie erreicht haben, sondern auch für das, was sie an Gutem in das Leben anderer gebracht haben“, sagte der Dekan der St. Patrick's Cathedral, William Morton, bei der Zeremonie. „Glen war einer dieser Menschen.“

Er berührte viele Menschen

Tatsächlich hatte Hansards Tod außergewöhnlich intensive emotionale Reaktionen hervorgerufen - bei Fans, die seine aufrichtigen Songs und intensiven Darbietungen verinnerlicht hatten, aber auch bei Musikerkolleginnen und -kollegen. Bruce Springsteen und Patti Smith gehörten zu jenen, die sich nach den Tod empathisch zu Wort gemeldet hatten.

Unter den Trauergästen in der St. Patrick’s-Kathedrale fanden sich nun u. a. U2-Frontman Bono, Gitarrist The Edge, Pearl Jam-Frontman Eddie Vedder und zahlreiche Protagonisten der irischen Musikszene, wie die Irish Times ausführt. Neben tausenden Gästen, die vor der vollen Kirche ausharrten, verfolgten um die 40.000 Fans die Zeremonie via Youtube.