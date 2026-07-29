Irischer Musiker und Schauspieler Glen Hansard tödlich verunglückt

Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tödlich verunglückt. Er verstarb in der Nacht auf Mittwoch 56-jährig bei einem Motorradunfall in Dublin.

Hansard begann seine Karriere als Straßenmusiker in der irischen Hauptstadt. Aufgewachsen im Viertel Ballymun, wäre er womöglich nie Berufsmusiker geworden, hätte sein Schulleiter nicht sein Talent erkannt und ihm vorgeschlagen, mit seiner Gitarre auf der Straße aufzutreten.

1989 gründete Hansard die erfolgreiche Rockband The Frames, Anfang der 90er spielte er zudem im irischen Film „Die Commitments“ mit. 2008 erhielt Hansard gemeinsam mit Markéta Irglová für „Falling Slowly“, den Titelsong zum Film „Once“, einen Oscar. Die beiden waren in dem Independent-Film in den Hauptrollen zu sehen und waren im Nachgang unter dem Namen The Swell Season weiter als Musikduo aktiv.