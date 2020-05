Glavinic in Graz: Antiheld auf Höllenfahrt

Natürlich werden auf der Bühne Spaghetti gegessen. Da hat sich Daniel Kehlmann mit seiner Salzburger Festspielrede vor zwei Jahren, in der er dem Regietheater eine Obsession für Hartweizennudeln unterstellte, einen Running Gag geschaffen, der ihm noch lang nachlaufen wird.

Natürlich kommt die Rede auf den 400.000 Euro teuren Lamborghini, den Thomas Glavinic kürzlich in einem italienischen Telefonmast parkte. Bei einer Testfahrt für die Zeitschrift Autorevue.

Berühmt sein ist ein Hund.

Da wächst sich jedes Ungeschick zur Anekdote aus.



Das Schauspielhaus Graz brachte eine dramatisierte Fassung von Thomas Glavinic' Roman "Das bin doch ich" zur Uraufführung. 2007 erschien das Buch. Eine Replik auf den Erfolg, den Glavinic-Freund Kehlmann mit "Die Vermessung der Welt" hatte. Intendantin Anna Badora will die Glavinic-Premiere nun als Kontrapunkt zu Kehlmanns Theater-Sieg "Geister in Princeton" aus der Vorwoche verstanden wissen.