Glavinic: Die toten Seelen von Medjugorje

Was war denn so schrecklich? Man bekam eingetrichtert, dass es deshalb so viele Arbeitslose gibt, weil die Menschen das Beten verlernt haben. Und dass Frauen, die abtreiben, das "Baby" schreien hören.



Überall tote Seelen. Kein Lächeln weit und breit. Und den ganzen Tag via Lautsprecher: "Gesuuuu, tu sei la paaaaceeeee!"



Hoffentlich sucht sich der in Wien lebende Grazer fürs nächste Buch wieder etwas Nettes aus. Mexico City wäre ideal. Höchste Kriminalitätsrate. Große Show wäre das für unsereins daheim.



KURIER-Wertung: **** von *****