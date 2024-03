Glam-Rocker Steve Harley 73-jährig an Krebs gestorben

Der britische Sänger und Mitgründer der Glam-Rock-Band Cockney Rebel, Steve Harley, ist tot. Der Musiker ist im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben, berichteten die Sender Sky News und BBC am Sonntag unter Berufung auf seine Familie.

Steve Harley, als Steven Nice am 27. Februar 1951 in London geboren, erkrankte mit zwei Jahren an Kinderlähmung und verbrachte deshalb bis zu seinem 14. Lebensjahr insgesamt vier Jahre in Krankenhäusern. Während dieser Zeit wuchs sein Interesse für Musik. Seine Mutter, eine ehemalige Jazzsängerin, förderte Harleys Wunsch, Musiker zu werden, durch Gitarren- und Klavierunterricht.

In den späten 1960er Jahren begann er, eigene Songs, die teilweise später auch auf seinen Alben erschienen, zu schreiben und in kleinen Clubs in und um London vorzutragen. 1972 gründete er Cockney Rebel. Bei Auftritten gab sich Harley zuweilen launenhaft und unberechenbar. Den größten kommerziellen Erfolg erzielten Cockney Rebel 1975 mit „Make Me Smile (Come Up And See Me)“.

Im Studio hatte Produzent Alan Parsons wesentlichen Anteil am Klangbild der erfolgreichen Alben „The Psychomodo“ und „The Best Years of Our Lives“. 1977 agierte Harley als Backgroundsänger auf der Single „Dandy in the Underworld“ seines langjährigen Freundes Marc Bolan. Mitte der 80er sang er gemeinsam mit Sarah Brightman das Lied „Phantom of the Opera“ aus dem gleichnamigen Musical von Andrew Lloyd Webber ein.