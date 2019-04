Gitarrist Steve Hackett spielt in Wien Genesis-Klassiker

Hackett, danach in seiner Solo-Karriere moderat erfolgreich, gibt zu, damals manchmal eifersüchtig auf den Erfolg seiner Ex-Kollegen gewesen zu sein. Aber: „Ich hätte mich mit dieser Musik nicht wohl gefühlt. Heute weiß ich, ich war bei Genesis in der Zeit, die in meinen Augen die beste der Band war.“

Wenn Steve Hackett heute, Samstag, im Wiener MuseumsQuartier auftritt, spielt er deshalb sein Lieblings-Genesis-Album „Selling England By The Pound“ von 1973 komplett durch. „Im Rest des Programms konzentrieren wir uns auf meine liebsten Solo-Alben, nämlich ,Spectral Mornings‘ und ,,At The Edge Of Light‘“.