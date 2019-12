Gitarrist John Frusciante zurück bei den Red Hot Chili Peppers

Auf den Sound des kalifornischen Quartetts hatte Frusciante aber wolhl den nachhaltigeren Einfluss gehabt. Als der aus New York stammende Gitarrist 1988 der Band beitrat, war er 18 Jahre alt und galt als Wunderkind; Frusciante ersetzte damals den Gitarristen Hillel Slovak, der an seiner Heroinsucht gestorben war. Der melancholische Grundton, der sich bei den Chili Peppers mit explosivem Funk-Rock mischt, lässt sich nicht zuletzt auf Frusciantes farbenreiches Gitarenspiel zurückführen. Auch wenn Frusciante mit der Band eng verwachsen ist, wird nun wohl wieder etwas Probearbeit nötig sein: Laut Tourplan auf der Band-Website stehen die ersten Konzerte im neuen Lineup im Mai 2020 an. Im Juni sind bereits einige Termine in Europa - in Athen, Florenz und beim " Pinkpop"-Festival in den Niederlanden - offiziell.