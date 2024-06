Gigi D’Agostino klagt Electric Love Festival

Der 56-jährige D’Agostino , der zuletzt unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten ist, nachdem ein rassistisches Video einer Partytruppe auf der deutschen Insel Sylt bekannt wurde, in dem mehrere Männer und Frauen zu sehen sind, die zur Melodie von D’Agostinos Song „L’amour toujours“ rechtsradikale Parolen schreien, bringt sich nun selbst wieder in die Schlagzeilen: Wie soeben ORF.at vermeldet, hat er nämlich Veranstalter des Electric Love Festivals verklagt.

Gigi D’Agostino hätte 2020 am Salzburgring auftreten sollen. Dazu kam es wegen der CoV-Pandemie aber nicht. Nun will sich der Italiener einen Teil seiner damaligen Gage gerichtlich erstreiten.

INFO: Das Electric Love Festival ist ein dreitägiges Open-Air-Musikfestival im Bereich der elektronischen Tanzmusik (EDM), das seit 2013 jährlich in Salzburg auf dem Gelände des Salzburgrings stattfindet. Es ist mit einer Gesamtbesucherzahl von jährlich rund 180.000 Besucherinnen und Besuchern das größte EDM-Festival Österreichs und zählt zu den größten seiner Art in Europa. Heuer findet das Festival von 3. bis 6. Juli am Salzburgring statt. Das Line-Up umfasst in diesem Jahr unter anderem Scooter, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, oder auch John Newman.