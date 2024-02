Gigi D'Agostino gibt nach schwerer Erkrankung wieder Konzerte

Mehr als zwei Jahre nach dem Bekanntwerden seiner schweren Erkrankung startet der italienische Star-DJ und Musikproduzent Gigi D'Agostino wieder neue Projekte. Der Italiener, der vor allem durch seine Partyhits "In My Mind", "L'Amour Toujours" und "Bla Bla Bla" Bekanntheit erlangte, bringt im Frühjahr zwei neue Singles heraus und gibt im Sommer wieder Konzerte.

D'Agostino hatte im Dezember 2021 bekannt gemacht, dass er schwer krank sei. Wenig später postete er in den sozialen Medien ein Foto, das ihn an einem Rollator zeigte, und löste damit große Sorge bei seinen Fans aus. Danach wurde es still um ihn.