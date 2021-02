Nun probiert Christie's den Schritt in den Handel mit NFTs aus: Ab Donnerstag soll erstmals ein rein digitales Kunstwerk mit NFT in einer Online-Auktion versteigert werden.

Millionen für ein JPEG?

Der Urheber Mike Winkelmann, besser bekannt als Beeple, ist im traditionellen Kunstkontext unbekannt, hat aber eine große Gefolgschaft auf sozialen Medien. Seine Werke sind meist 3D-Renderings in Computergame-Ästhetik, die oft auf aktuelle Geschehnisse karikaturhaft Bezug nehmen. Seit 2007 schafft er täglich ein Bild - für Christie's hat er nun 5000 davon zu einer großen Collage zusammengefügt und mit einem NFT versehen. Ab 100 Dollar kann man mitbieten, der oder die Käufer erhalten das File dann direkt von Beeple selbst. "Kurz: Ein Auktionshaus, 1766 in London begründet, verkauft ein JPEG", schreibt das Magazin Esquire in einem langen Artikel über die so genannte "Beeple-Mania", die auf Krypto-Plattformen schon einige Millionen bewegt hat.