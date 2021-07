Gespräch mit Clemens J. Setz: Ein Steiermark-Krimi reizt ihn

38 ist Clemens J. Setz Der Büchner-Preis ist seine 18. Literatur-Auszeichnung! Die bedeutendste im deutschen Sprachraum. Oft ging sie an Berühmtheiten um die 70. (Ausnahme: Handke war 30.)

Und mit 60, 70? Was wird er dann noch machen?

„Bestimmt werde ich mich gegen ein Neural-Implantat wehren, das man mir 2042 einpflanzen will.“

Nun glauben ja die Leute, ein mit Lob überschütteter Schriftsteller hat mindestens einen revitalisierten Bauernhof im Waldviertel und am Meer eine Villa.

„Häuser und Grundstücke kann ich mir nicht kaufen, aber natürlich ist das Preisgeld (50.000 Euro, Red.) sehr großzügig, sodass man für eine längere Zeit keine Geldsorgen haben muss.“

Das Verlangen, Leichtgewichtiges zu fabrizieren, ungelobt, aber mit tollen Verkaufszahlen, das „mag vielleicht existieren, aber ich kann nicht sagen, dass ich das je absichtlich probiert hätte.“

Einen Steiermark-Regionalkrimi „würde ich mal versuchen wollen.“

Braucht man Bestseller, um weiterarbeiten zu können / zu wollen?

„Manche haben ihre Produktion tatsächlich zweigeteilt, in Kunst und Geldverdienen, etwa Faulkner, Graham Greene, Dürrenmatt, die alle Krimis und Drehbücher für Geld verfasst haben.“

Schlimm?

„Daran ist nix verkehrt. Aber für eine große Dichterin wie Friederike Mayröcker wünscht man sich – zumindest ich, als ihr Leser – , dass sie sich nicht dergestalt zweiteilen möge. Sondern immer so schreiben dürfte, wie sie will, und dass wir dann die von Buch zu Buch leuchtender und seltsamer werdenden Ergebnisse genießen können. Glücklicherweise ist das in ihrem Fall so passiert.“

Zum Abschied die beste Antwort auf die schrecklichste Frage: Hat denn Ihre Literatur eine AUFGABE?

„Ein Trara machen.“