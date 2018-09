Zyankali statt Potenzmittel

Dieser Umstand ließ die ermittelnden Militärs vermuten, dass der Täter in den eigenen Reihen zu suchen war. Man nahm an, dass ein Kriegsschulkamerad, der es nicht in den Generalstab geschafft hatte, der Täter sein könnte. Mit dem Ziel, durch Beseitigen der vor ihm gereihten Kandidaten doch noch in den Kreis der Elite aufrücken zu können.

Es dauerte nicht lange, bis man auf Oberleutnant Hofrichter stieß, der dem Generalstab bereits angehört hatte, aber aufgrund mangelnder Leistungen zur Truppe zurückversetzt worden war. Der Verdacht fiel auf ihn, da alle Männer, die die Giftsendungen erhalten hatten, vor ihm gereiht waren. Wären fünf der mit Zyankalisendungen versehenen Offiziere gestorben, hätte er eine Chance zur Rückkehr in den Generalstab gehabt.

Hofrichter legte zunächst ein Geständnis ab, in dem er die Schmach schilderte, die seine Enthebung aus dem Generalstab in ihm ausgelöst hatte. Und er erzählte, wie der Gedanke gereift sei, die ihm vorgezogenen Kameraden aus dem Weg zu räumen. Später widerrief er alles, was er zugegeben hatte. Doch die Indizien reichten zur Verurteilung zu einer Kerkerstrafe von 20 Jahren.