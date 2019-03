Zu spät für Richard Strauss

Richard Strauss selbst konnte dabei als meistgespielter Vertreter der ernsten Musik des 20. Jahrhunderts den größten Profit einstreifen. Heute noch verfügt sein in Garmisch-Partenkirchen lebender Enkel, der Arzt Christian Strauss, über riesige Einnahmen. Doch die Tantiemen versiegen mit Ende des Jahres 2019, eben 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten.

Die Wurzeln des Urheberrechts stammen aus der Zeit der Französischen Revolution und wurden seither stetig zugunsten der Künstler verbessert. So endeten die Tantiemenzahlungen für die Nachkommen des 1883 verstorbenen Richard Wagner bereits 30 Jahre nach seinem Tod.

So gut das Geschäft für Strauss & Co über die klassischen Medien lief, so knausrig waren bis jetzt die neuen Medien. Über YouTube, Facebook und Spotify erhielten die Erben bisher so gut wie keine Tantiemen: Für fünf Millionen Clicks (!) bekommen Künstler und ihre Nachfahren – von Elton John über John Lennon bis Udo Jürgens – 1 Euro (in Worten: einen Euro). Wird ein Song über Google angefordert, gehen Komponisten und deren Erben überhaupt leer aus. Und das, obwohl die Online-Plattformen mit der Musik dieser Komponisten Milliarden umsetzen. Genau das soll sich durch die in dieser Woche beschlossene EU-Reform des Copyrights ändern.