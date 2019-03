Wo man sich „Wia z’Haus“ fühlt

„Einkehrgasthöfe“, die vor allem für Reisende gedacht waren, gibt’s schon viel länger, doch die familienfeindlichen Stehwein-Hallen der Wiener wurden erst um das Jahr 1800 vermehrt von Wirtshäusern abgelöst, in denen man auch warme Mahlzeiten zu sich nehmen und Frau und Kinder mitbringen konnte.

Naturgemäß boten die Wirte in den biedermeierlichen Vororten ihre Speisen und Getränke wesentlich billiger an als ihre Kollegen in der Stadt. Und so nützten die Wiener die Sonntage zu Ausflügen an die Peripherie, wobei sich das nahe Neulerchenfeld besonderer Beliebtheit erfreute. Der Vorort nahm einen großen Aufschwung und wurde wegen seiner vielen Lokale „des Heiligen Römischen Reichs größtes Wirtshaus“ genannt.

Von den 156 Häusern, die es in Neulerchenfeld gab, beherbergten die Hälfte – genau 83 Häuser – konzessionierte Schankbetriebe. An schönen Sommertagen vergnügten sich bis zu 16.000 Wiener in den Gasthausgärten des Ortes. Ein beliebtes Lokal war die „Rote Breze“, in der ab 1838 die Kapellen von Lanner und Strauss Vater aufspielten.