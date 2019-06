Der Trump der 1920er-Jahre

Der Fall Patty Hearst ist ein klassischer Fall, bei dem das „ Stockholm Syndrom“ zum Ausbruch kam. Die junge Frau schloss sich ihren Entführern an, verübte mit ihnen gemeinsam Banküberfälle und wurde nach ihrer Befreiung zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Patty Hearst wurde jedoch von Präsident Jimmy Carter begnadigt und aus der Haft entlassen. Sie lebt 65-jährig in New York und hat zwei Töchter.

Heute noch, fast 70 Jahre nach William Randolph Hearsts Tod, kann man ein wenig in die Seele dieses sonderbaren Mannes blicken. Denn sein 500-Millionen-Dollar-Schloss in San Simeon am Pazifik ist (gegen Eintritt von 25 Dollar) allgemein zugänglich. Es besteht aus 100 Zimmern in mehreren Gebäuden, in deren Mittelpunkt „La Casa Grande“ mit seinen Zwillingstürmen steht.

Neben Gästehäusern und dem größten privaten Zoo der Welt verläuft das 30 Meter lange Marmor-Schwimmbecken im Stil der römischen Antike. Hearst Castle wird jährlich von einer Million Menschen besucht. Es ist immer noch im Besitz einer Stiftung der Familie Hearst, wird jedoch vom Bundesstaat Kalifornien verwaltet.