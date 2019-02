Wie Sigmund Freud zu seinem Museum kam

Das Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse ist mit jährlich 110.000 Besuchern ein sehr beliebter Ausstellungsort. Am 28. Februar sperrt es zu, um erst im Mai 2020 nach einem Totalumbau wieder eröffnet zu werden. Ich will Ihnen aber von der eigentlichen Gründung dieser Institution erzählen, in deren Räumen der „Vater der Psychoanalyse“ einst zu Hause war.