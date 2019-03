Wie "Jacobowsky und der Oberst" entstand

Der Wiener Schriftsteller Franz Werfel und seine legendäre Frau Alma hatten eine abenteuerliche Flucht hinter sich, als sie 1940 über Frankreich und Portugal in Amerika eintrafen. Werfel hatte im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Emigranten das Glück, ein arrivierter Schriftsteller zu sein, und so wurde er in den USA mit offenen Armen empfangen. Dort entstand auch sein Stück "Jacobowsky und der Oberst", das am Donnerstag im Theater in der Josefstadt Premiere feiert.

Das Ehepaar Werfel traf in Los Angeles den Regisseur Max Reinhardt, dem sie von ihrer Flucht vor Hitler erzählten. Franz und Alma Werfel berichteten auch von ihrer Station in dem Wallfahrtsort Lourdes, wo sie den deutschen Bankier S. L. Jakobowitz kennen lernten, der in Begleitung eines polnischen Offiziers namens Stjerbinsky reiste.