Wenn die Russen kommen

Im darauffolgenden Jahr kam auf die Zweite Republik die wohl heikelste diplomatische Mission ihrer Geschichte zu: Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy trafen einander am 3. und 4. Juni 1961 in Wien zum Gipfelgespräch. In Österreich wurde Geschichte geschrieben, aber die Öffentlichkeit erfuhr erst viel später, dass damals der Weltfriede gefährdet war. Denn hinter dem freundlichen Lächeln der beiden mächtigsten Männer der Welt stand ein beinharter Machtpoker, in dem es um Abrüstung, einen Atomsperrvertrag, um Kuba und andere Krisengebiete, vor allem um die brisante Lage in Berlin ging. Heute wissen wir, dass der Kreml-Chef den US-Präsidenten in Wien vor einem Weltkrieg warnte, falls West- und Ostberlin nicht zu einer gemeinsamen sozialistischen Stadt zusammenwachsen würden. Doch Kennedy bestand darauf, Westberlin als freie Stadt zu belassen.