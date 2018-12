Weihnachten anno dazumal: "Man freute sich über jeden Schmarrn"

Harald Serafin (1931)

" Weihnachten in meiner Kindheit in Litauen war geprägt von unvorstellbarer Kälte, wir hatten bis minus 40 Grad Celsius. Das Fest feierten wir auf dem Bauernhof meiner Großeltern in der Nähe von Vilnius. Die Geschenke waren ganz auf die Temperaturen ausgerichtet, wir bekamen Pelze, riesige Kappen, Felle, man dachte vor allem an das Wohlbefinden in dieser Kälte."