War Emilie Flöge mehr als Gustav Klimts Muse?

Am Sonntag berichtete ich über ein in den Niederlanden aufgetauchtes Porträt, das Emilie Flöge, die große Muse und Vertraute Gustav Klimts darstellen soll. Wäre das Bild von Klimt, wäre es viele Millionen wert, andernfalls so gut wie gar nichts. Wer aber war Emilie Flöge?

Fest steht, dass man ihr nicht gerecht wird, sie nur auf ihre Beziehung zu Klimt zu reduzieren, da sie eine eigenständige, faszinierende Frau war. 1874 als Tochter eines Meerschaumpfeifenfabrikanten in Wien zur Welt gekommen, lernte sie den um zwölf Jahre älteren Klimt 1891 kennen. Ihre Schwester Helene war mit Gustavs früh verstorbenem Bruder Ernst verheiratet, Emilie war also Klimts Schwägerin.