Wann ist die Donau eigentlich blau?

Als Johann Strauß 1867 den Walzer „An der schönen blauen Donau“ komponierte, war er 42 und wohnte wieder in der Leopoldstadt, diesmal in der Praterstraße. Er setzte sich ans Klavier und schrieb die Melodie, die zum bisher größten musikalischen Wurf seines Lebens und zu einem Jahrhundertwerk werden sollte.

Doch es dauerte noch lange, bis der Walzer zur heimlichen Hymne der Österreicher wurde. Das lag natürlich nicht an der genialen, dem Wiener Männergesang-Verein gewidmeten Musik, sondern an der Tatsache, dass der Fluss damals noch immer vollkommen unreguliert, in mehreren Armen durch Sumpf- und Wiesenland an Wien vorbei floss. Vielen Wienern, die in anderen Stadtteilen wohnten, war nicht einmal bewusst, dass Wien an der Donau lag.

Dazu kam der nicht gerade einfallsreiche Liedtext, der der Feder des Wiener Polizeibeamten Josef Weyl entstammte: „Wiener, seid froh! Oho, wieso?“ – das konnte nicht gut gehen.

Erst mit dem neuen Text „ Donau, so blau, durch Flur und Au“, den der Wiener Oberlandesgerichtsrat Franz von Gernerth 1890 schuf, feierte die Melodie ihren Durchbruch. Nicht, dass der Text jetzt literarisch bedeutsamer gewesen wäre, aber die Donau war durch ihre mittlerweile erfolgte Regulierung wirklich zu einem Teil der Stadt geworden. Und somit verstanden die Wiener jetzt auch, warum man die Donau besingen sollte.