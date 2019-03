Vom Abriss bedroht: Thomas Manns Villa gerettet

Es ist noch keine drei Jahre her, da wurde am Stadtrand von Los Angeles eine elegante Villa zum Verkauf angeboten. Die Maklerin sprach nicht vom Gebäude oder gar dem berühmten Vorbesitzer, sondern nur vom prächtigen Grundstück nahe des Pazifischen Ozeans. Die Devise lautete: Abreißen und ein neues Haus hinstellen! Doch der geplante Immobiliendeal sprach sich bis nach Berlin herum, wo die Alarmglocken läuteten, weil man wusste, dass das vom Abriss bedrohte Haus einem der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gehörte. Zehn Jahre lang hatte hier kein Geringerer als Thomas Mann gelebt. Sein früherer Wohnsitz musste unbedingt gerettet werden.

Der Literaturnobelpreisträger hatte das 6000 große Grundstück am San Remo Drive in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, 1940 gekauft und darauf ein Haus im Stil der kalifornischen Moderne bauen lassen. Thomas Mann, Ehefrau Katia und Tochter Erika, die in München in einer schönen alten Villa gelebt hatten, mussten sich umgewöhnen: „So wohnen wir nun in einem modernen Haus“, sagte Katia Mann. „Wir mögen es dennoch.“

Der weltberühmte Schriftsteller hatte Deutschland – ohne jüdische Wurzeln zu haben – nach Hitlers Machtergreifung verlassen und war über die Schweiz in die USA emigriert. Als ihn nach seiner Ankunft ein Reporter der New York Times um eine Stellungnahme zur Lage in Deutschland bat, sprach er die legendären Worte: „Wo ich bin, ist Deutschland!“