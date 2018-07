Rotenturmstraße: Die Straße der Prominenz

Auf Nr. 15 starb 1745 Johann Lukas von Hildebrandt, der Architekt von Prinz Eugens Belvedere und des Winterpalais. Und im Haus Nr. 20, das einst der Familie Karajan – den Vorfahren des Dirigenten – gehörte, wohnte die Schauspielerin Adele Sandrock. Sie galt als erotischste Frau ihrer Zeit und verführte die Dichter Arthur Schnitzler, Roda Roda und Felix Salten. Vermutlich in ihrer Wohnung auf der Rotenturmstraße, zumal die Herren allesamt verheiratet waren. Die Sandrock schrieb nicht nur Theater-, sondern auch Literaturgeschichte, weil Schnitzler sie als Vorbild für die Rolle der Schauspielerin in seinem Liebeskarussell „Der Reigen“ nahm.

Besagter „Reigen“ erlebte 1921 seine Wiener Erstaufführung – ebenfalls in der Rotenturmstraße. Denn hier befindet sich mit den Kammerspielen eines der populärsten Bühnenhäuser der Stadt, in dem Lieblinge von Hans Moser über Käthe Gold bis Paula Wessely auftraten. Das Theater wurde 1910 von einem Schauspieler gegründet, der sich Mario von Rehlen nannte. Er hatte nach dem Tod seines Vaters, eines Bauunternehmers, eine große Erbschaft gemacht und das Theater unter der Bedingung finanziert, selbst darin spielen zu dürfen. Die paar Auftritte, die er sich damit erkaufte, kosteten ihn 200.000 Kronen (heute 500.000 €), denn die Kammerspiele gingen bald pleite. Ein Schicksal, das ihnen mehrmals widerfuhr. Erfolgreich sind sie erst, seit sie die Boulevard-Dependance des Theaters in der Josefstadt sind.

Schnitzlers „Reigen“ in den Kammerspielen führte übrigens zum größten Skandal in der Wiener Theatergeschichte. Das Stück zeichnet in zehn sexuellen Begegnungen ein Sittenbild seiner Zeit. Grund genug für deutschnationale Horden, zwei Wochen nach der Premiere die Vorstellung auf der Rotenturmstraße zu stürmen. Sie warfen Stinkbomben, schleuderten Logensessel gegen arglose Theaterbesucher, rissen Frauen an ihren Haaren zu Boden und verletzten einen Zuschauer durch einen Schlagring schwer.