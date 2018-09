Österreich und seine Titel: „Sogar der Liftboy ist Professor“

In Österreich gibt es keine Briefträger, sondern Postoberadjunkte, keine Kellner, sondern Ober, keine Beamten, sondern Kanzleiräte, und sogar der Liftboy ist Professor“. So beschrieb der israelische Satiriker Ephraim Kishon die Titelsucht der Österreicher.

Natürlich werden in allen Ländern der Welt Titel verliehen. Aber in keinem anderen kommt diesen eine derartige Bedeutung zu wie hierzulande. Waren es einst adlige Ränge, so sind es bis heute neben akademischen auch Amts-, Berufs- und sonstige Titel, die uns zum Weltmeister in der Vergabe von Ehrenbezeichnungen aller Art machen.