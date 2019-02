Nach Karl Lagerfelds Tod: Die Modezaren

Der 15. Juli 1997 war ein düsterer Tag in der Modewelt. Gianni Versace, einer der Großen seines Fachs, kam vom Zeitungskauf zurück in seine Villa in Miami, als ein junger Mann mehrere Schüsse auf ihn abfeuerte. Zwei Kugeln trafen den Stardesigner in den Kopf, er sackte auf den Stufen seines Hauses zusammen und war sofort tot. Versace nimmt in der Geschichte der Mode einen der ersten Plätze ein, neben weiteren Ikonen wie Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin und dem in dieser Woche verstorbenen Karl Lagerfeld.

Wer hatte Interesse einen Modezaren zu ermorden? Die Tat wurde nie restlos geklärt, es ist nicht einmal sicher, ob Opfer und Täter einander gekannt haben. Fest steht, dass der Mörder ein 27-jähriger Callboy war, der zuvor mehrere Menschen erschossen hatte. Eine Woche nach dem Mord an Versace nahm er sich mit derselben Waffe selbst das Leben.