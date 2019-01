Michael Neumayer: Der letzte Alexander

Fünf Jahre später ereignete sich die nächste Tragödie, die Peter Alexander zu verkraften hatte: Tochter Susi kam 50-jährig bei einem Autounfall in Thailand ums Leben. Als der Publikumsliebling dann am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren starb, erbte Sohn Michael als „letzter Alexander“ den Löwenanteil des Vermögens, das auf 40 Millionen Euro geschätzt wurde. Danach verkaufte er für vier Millionen Euro die Villa der Eltern in Wien-Döbling, die mittlerweile abgerissen wurde, um einer Wohnhausanlage zu weichen. Nun hatte Michael Neumayer keine finanziellen Sorgen mehr – auch wenn ein Teil des Erbes an seine Halbschwester Ingeborg ging. Sie ist die Tochter aus Hilde Alexanders erster Ehe.

Schon Michaels Ankunft auf dieser Welt war voller Komplikationen. Hilde Alexander wurde am 9. November 1963, drei Wochen vor dem geplanten Geburtstermin, mit höllischen Schmerzen ins Wiener Rudolfinerhaus eingeliefert. Peter Alexander brach die Dreharbeiten zum Film „Schwejks Flegeljahre“ ab und raste von den Rosenhügel-Studios ins Spital. Dort erfuhr er, dass Hilde kurz vor der Entbindung einen Blinddarmdurchbruch erlitten hatte. Es war ein Kampf um Leben und Tod. Die Ärzte mussten unter schwierigsten Umständen den Blinddarm entfernen und fast gleichzeitig Michael per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Bange Stunden vergingen, doch letztlich waren Mutter und Kind wohlauf. „Ohne Penicillin“, erzählte Peter Alexander, „hätte meine Frau das nicht überlebt.“

Als Hilde wieder das Bewusstsein erlangte, entschuldigte sie sich bei ihrem Mann, weil er ihretwegen die Dreharbeiten abbrechen musste.