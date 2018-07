Mayerling: Die letzten Geheimnisse

„Ich hörte die ganze Nacht Rudolf und Vetsera in ernstem Tone sprechen“, scheibt Loschek in seinen bei der Familie Witetschka aufgefundenen acht Seiten starken Erinnerungen an den 30. Jänner 1889. „Fünf Minuten vor ½ 7 Uhr früh kam Rudolf zu mir in das Zimmer und befahl, die Pferde einspannen zu lassen. Ich war noch nicht im Hofe draußen, als ich 2 Detonationen hörte und lief sofort zurück, der Pulvergeruch kam mir entgegen. Ich stürmte zum Schlafzimmer, doch es war zugesperrt... Mit einem Hammer schlug ich die Türfüllung ein, sodass ich die Türe von innen aufsperren konnte. Welch grauenhafter Anblick. Rudolf lag entseelt auf seinem Bette, Mary Vetsera auf ihrem Bette. Rudolfs Armeerevolver lag neben ihm. Gleich beim ersten Anblick konnte man sehen, dass Rudolf zuerst Mary Vetsera erschossen hatte und dann sich selbst entleibte... “