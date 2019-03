Maximilian I: Wie der Kaiser seine Ehefrauen kennenlernte

Wie aber kam man in jenen Tagen des zu Ende gehenden Mittelalters an eine „gute Partie“ heran, die noch dazu aus einer der ersten Familien Europas zu stammen hatte?

Nun, es gab damals einen richtigen Heiratsmarkt, auf dem man junge Damen von königlichem Geblüt besichtigen konnte. Freilich wäre es unter den Reisebedingungen des 15. Jahrhunderts viel zu beschwerlich gewesen, alle in Frage kommenden Bräute persönlich in Augenschein zu nehmen – und die Fotografie war bekanntlich noch lange nicht erfunden.

Maximilian, der später auch als letzter Ritter bekannt wurde, bekam durch einen reitenden Boten eine auf Porzellan gemalte Miniatur überreicht, mit der er sich ein Bild seiner Auserwählten machen konnte. Dafür waren an jedem Hof mit heiratsfähigem Nachwuchs Künstler engagiert, die keine andere Aufgabe hatten, als Porträts der Königstöchter und -söhne anzufertigen.

Es konnte allerdings zu bösen Überraschungen kommen, zumal die Hofmaler den klaren Auftrag hatten, die Kinder ihrer Herrschaft möglichst idealisiert darzustellen. Da wurde manch graue Maus zu einer Schönheit aquarelliert.

Anders bei Maximilian, der durch seinen prunkvollen Lebensstil mehrfach an den Rand des Ruins geraten war. Er konnte mit seiner ersten Gemahlin Maria von Burgund eine glückliche, wenn auch nur fünfjähriger Ehe führen. Sie starb 1482 an einer Fehlgeburt, die sie als Folge eines Jagdunfalls erlitten hatte. Aber dafür erbten die Habsburger jetzt das blühende Burgund, das von Frankreich bis in die Niederlande reichte. Die Heirat hat Österreichs Finanzen nachhaltig gerettet.