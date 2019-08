Lovestory: Der Erzherzog und die Tochter des Postmeisters

Bis hierher wär’s eine Lovestory wie viele andere, war es doch in jenen Tagen durchaus üblich, dass hohe Herren sich an Dienstmädchen und Kammerzofen heranmachten. Hier aber nahm der Fall einen ganz anderen Verlauf. Denn der Bruder des regierenden Kaisers Franz I. hielt drei Jahre nach dem Kennenlernen um die Hand der jungen Frau aus dem Volke an.

In Wien ist indes der Teufel los. Staatskanzler Metternich hat seine Spitzel ausgeschickt, um dem „unwürdigen Treiben“ des Erzherzogs Einhalt zu gebieten. „Seine Majestät wünschen eine schleunige, mit aller Umsicht zu erhebende Auskunft über den Postmeister von Aussee und seine Familie“, weist Metternich seine Kundschafter an, da bereits bekannt ist, dass der Erzherzog „mit der Tochter des Postmeisters sich in ein so enges Liebesverhältnis eingelassen hat, dass Höchstderoselber sie zu ehelichen sich beschäftigen“.