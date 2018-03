Kronprinz Rudolf: Der geheime Nachlass des Kammerdieners

Loschek war die letzte Person, die mit Rudolf und mit Mary Vetsera gesprochen hat, und er war es auch, der am Morgen des 30. Jänner 1889 die Leichen des Paares fand.

Der Kammerdiener wurde nach Rudolfs Tod, obwohl erst 43 Jahre alt, vom kaiserlichen Hof in den Ruhestand versetzt, er erhielt eine Abfindung in Höhe von 2600 Gulden (heute rund 30.000 €) und musste sich verpflichten, mit niemandem über die Vorgänge in Mayerling zu sprechen.

Johann Loschek hielt sich an diese Vereinbarung. Allerdings diktierte er am 19. Jänner 1928 seinem Sohn Johann Loschek jun. seinen „Lebenslauf“, dessen spannendster Teil den Titel „Die richtige Darstellung des Dramas von Mayerling“ trägt. Die achtseitige Handschrift befin det sich nach wie vor auf dem ehemaligen Gut Johann Loscheks in Kleinwolkersdorf und somit im Besitz von Frau Rotraut Witetschka, die mir das Original für diesen Bericht zur Verfügung stellte.