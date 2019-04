Jacqueline Kennedy fand auch als Jackie O. kein Glück

In ihren reifen Jahren lebte die einst öffentliche Person zurückgezogen und fand in dem Juwelier Maurice Tempelsman eine späte Liebe. Im Februar 1994 wurde bekannt, dass Jacqueline Kennedy an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war. Am 18. Mai 1994 verließ sie nach mehreren Chemotherapien das Spital, am nächsten Tag starb sie 64-jährig im Beisein von Maurice Tempelsman und ihren beiden Kindern in ihrer New Yorker Wohnung in der Fifth Avenue.

Die letzte Tragödie ist ihr erspart geblieben: Fünf Jahre nach ihrem Tod kam ihr Sohn John F. Kennedy jr. im Alter von 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.