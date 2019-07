Franz Leichter: Zurück "mit gemischten Gefühlen"

"Ich komme immer wieder gerne nach Österreich", sagt Franz Leichter, "auch wenn ich dabei gemischte Gefühle habe". Der gebürtige Wiener lebt in den USA, wo er eine große politische Karriere schaffte, zählte er doch 24 Jahre lang zu den angesehensten und einflussreichsten Senatoren des Staates New York. Franz Leichter hat ein tragisches Schicksal hinter sich. Während ihm 1938 die Flucht aus Wien gelang, wurde seine Mutter von den Nazis ermordet. Vor kurzem war er auf Besuch in Wien und erzählte mir aus seinem dramatischen Leben.

Die „gemischten Gefühle“ hat er, „weil ich mit Wien sowohl schreckliche als auch schöne Erinnerungen verbinde“, beginnt der 88-Jährige. „Zu den schrecklichen zählt, was meiner Mutter angetan wurde. Zu den schönen, dass es hier Menschen gab, die uns in dieser schweren Zeit uneigennützig geholfen haben.“