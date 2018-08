„Er war immer Kuli, das war sein Problem“

Gerade diese Popularität sei ihm oft lästig gewesen, sagten Tochter und Sohn. „Wir konnten nirgendwo hingehen, ohne dass er angequatscht wurde: ,Kuli, wir kennen dich vom Fernsehen.‘ Das ging ihm auf die Nerven. Um dem zu entgehen, ging er monatelang segeln. Am schönsten war’s in Irland, wo ihn keiner kannte.“

„Kuli“ war mit der Kinderbuchautorin Traudl Kulenkampff ( 2001) verheiratet, mit der er drei Kinder hatte. Tochter Merle lebt als Keramikkünstlerin im Waldviertel, Sohn Kai ist Röntgenfacharzt in Wien. Sohn Till starb 1957 vierjährig bei einem Autounfall, was Hans-Joachim Kulenkampff nie verwunden hat.

Die Familie wohnte in Seeham bei Salzburg, wo „Kuli“ am 14. August 1998 seinem Krebsleiden erlag. Er wurde am Friedhof Frauenstein in Oberösterreich beigesetzt.georg.markus