Ein unerwarteter Anruf: "Hier spricht Paul Hörbiger"

Paul Hörbiger. Er war damals 84 Jahre alt und selbstverständlich längst eine Legende. Und er war der letzte Star einer untergegangenen Filmepoche. Dass er mich als „Ghostwriter“ seiner Erinnerungen auserwählte, lag wohl daran, dass ich kurz davor ein Interview mit ihm geführt und mir damit sein Vertrauen erworben hatte.

Ein Jahr lang erzählte er mir aus seinem aufregenden Leben, meist in seinem schlichten Siedlungshaus in Wieselburg. Angefangen von einem Mordanschlag, den ein eifersüchtiger Schauspielkollege auf ihn verübt hatte, über Dreharbeiten mit Hans Moser, über seinen Bruder Attila und seine Schwägerin Paula Wessely, seine Tätigkeit im NS-Widerstand bis zu zwei Festnahmen durch die Gestapo in Prag und in Wien und seine Haftzeit in einer Zelle des Wiener Landesgerichts.

Als das Buch fertig war, fuhren wir gemeinsam für eine ORF-Sendung zu seinen Theaterstationen in Berlin, Wien, Reichenberg und Prag.

Im Prager Restaurant „Opera Grill“ hatten wir nach Drehschluss, beim Abendessen, ein berührendes Erlebnis. Wie so oft, wenn der große alte Mann mit dem schlohweißen Haar ein Lokal betrat, applaudierten die Gäste – Tschechen wie Touristen – spontan. Der Pianist des Lokals unterbrach seine Musik, spielte eine andere Melodie und Paul Hörbiger rannen plötzlich dicke Tränen über beide Wangen. Als das Lied verklungen war, standen Hörbiger und der Pianist auf und umarmten einander.