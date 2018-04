Der kongeniale Kabarett-Partner von Karl Farkas

Vor einem New Yorker Gericht findet derzeit, wie der KURIER gestern berichtete, ein Streit um das Erbe von Fritz Grünbaum statt. Ein Galeriebesitzer und Grünbaums Nachfahren prozessieren um zwei Schiele-Bilder aus dem Nachlass des Wiener Kabarettisten. Wer aber war Fritz Grünbaum?

Er war in der Zwischenkriegszeit das, was Karl Farkas nach dem Krieg war: der unumschränkte Herrscher des Kabaretts. 1880 als Sohn eines jüdischen Kunsthändlers in Brünn zur Welt gekommen, finanzierte er sein Jusstudium in Wien als Stegreifsprecher und war so komisch, dass man ihn nach einem Auftritt im Café Griensteidl gleich ins Kabarett Hölle im Theater an der Wien engagierte.