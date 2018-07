Der Klimt-Krimi: Schnäppchenjäger hofft auf Millionen

An mich wurde der Fall durch ein Mail herangetragen, das mir Herr Wetzel, der Käufer des Bildes, vor einer Woche schickte. Er hatte das Interview gelesen, das ich Anfang des heurigen Klimt-Jahres – man begeht den 100. Todestag des Malers – mit Klimts Enkel Gustav Zimmermann im KURIER veröffentlichte, und er bat mich, einen Kontakt zu ihm herzustellen. Als Grund gab der 41-jährige Kaufmann und Kunstliebhaber aus Den Haag an, 2016 für ein paar Euro ein bislang unbekanntes Bild ersteigert zu haben, das Klimts Muse und Lebensgefährtin Emilie Flöge zeigen würde. Da wurde ich neugierig.

Es handle sich, erklärte mir Herr Wetzel, um ein Gemälde Öl auf Holz, 24x18 cm groß. Sobald er erkannt hätte, dass das Bild Emilie Flöge zeigt, war Herrn Wetzel klar, dass nur Klimt als Schöpfer infrage käme, „denn nur er hat Emilie Flöge gemalt“. Das Bild stamme aus dem Jahr 1910, als Klimts Atelier in der Josefstädter Straße 21 lag.

In der Folge schickte mir Herr Wetzel zwei Expertisen:

Expertise Nr. 1 Die erste stammt von Gottfried Matthaes vom Laboratorium des Museums für Kunst und Wissenschaft in Mailand, an das sich angeblich die italienische Polizei wendet, wenn es darum geht, gefälschte von echten Bildern zu unterscheiden. Das Gutachten bestätigt nicht, dass das Bild von Klimt ist, aber Matthaes kommt in seiner Analyse zu dem Schluss, „dass das Gemälde bezüglich Alter, Zustand und Zusammenstellung im frühen 20. Jahrhundert zu datieren“ ist, also keine nachträglich angefertigte Fälschung sein könne.

Expertise Nr. 2 Die zweite Expertise stammt von der Forensik-Künstlerin Lois Gibson in Texas/USA. Sie will im Auftrag von Herrn Wetzel herausgefunden haben, dass die Gesichtszüge auf dem Ölbild mit denen der Emilie Flöge übereinstimmen. „Die Gesichtsanatomie ist so exakt, dass eine Fotografie der Emilie Flöge und das Gemälde identisch sind. Der einzige Unterschied liegt in der Kopfposition.“ Nach Vergleichen von Kiefer- und Knochenstruktur attestiert Lois Gibson: „Es ist definitiv Emilie Flöge!“

Die beiden Expertisen genügten der Kunstbeilage der angesehenen britischen Zeitung The Telegraph, am 3. Juni 2018 eine vierseitige Reportage zu veröffentlichen, in der die Frage gestellt wird, „ob dieses schmuddelige alte Bild tatsächlich ein verloren geglaubtes Porträt von Gustav Klimts Geliebter“ sein könne. In dem Artikel behauptet die Autorin Alix Kirsta, dass das Porträt einem Bild ähnelt, das Klimt 1893 von Emilie Flöge angefertigt hätte.

Recht viele Indizien also, die wert sind, dem Fall nachzugehen. Also wandte ich mich an Peter Weinhäupl und Sandra Tretter von der Wiener Gustav Klimt Foundation, zwei ausgewiesene Kenner der Materie. Die beiden hielten die Kopie des Bildes keine drei Minuten in Händen und kamen einvernehmlich zu dem Schluss: „Das ist kein Klimt. Und die Frau auf dem Bild ist nicht Emilie Flöge!“