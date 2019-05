Der dramatische Tod des Schriftstellers Joseph Roth

" Radetzkymarsch" ist nicht nur die musikalische, sondern auch die literarische Verkörperung des alten Österreich. Joseph Roth hat 1932 einen Roman verfasst, dessen Dramatisierung ab 16. Mai im Wiener Theater in der Josefstadt zu sehen ist: Der Zerfall der K. u. k.-Zeit anhand dreier Generationen der Familie Trotta.

Joseph Roth, 1894 in einem jüdischen Schtetl bei Lemberg geboren, ist am Zusammenbruch des Kaiserreichs verzweifelt. Sein Leben lang auf der Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, sah er ihn im alten Kaiser personifiziert, den er im " Radetzkymarsch" als Garant für Stabilität und Sicherheit zu erkennen glaubt. "Sobald unser Kaiser die Augen schließt, zerfallen wir in hundert Stücke."