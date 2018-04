Das vergessene Beethoven-Haus

Beethoven, der damals bereits vollkommen taub war, blieb mehr als zwei Monate, in denen er auf langen Spaziergängen die Umgebung erforschte und komponierte – darunter das Streichquartett op. 135 und die Überarbeitung der Neunten Symphonie. Am 1. Dezember 1826 trat er die Rückreise nach Wien an. Tragischerweise in einem offenen Pferdewagen, in dem er sich bei klirrender Kälte eine schwere Lungenentzündung zuzog, der Wasser- und Gelbsucht folgten, worauf seine Leberzirrhose zum Ausbruch kam, der der Meister am 26. März 1827 in seiner Wiener Wohnung in der Schwarzspanierstraße erlag.

Es gibt Historiker, die anzweifeln, dass Beethoven im „Kneifelhaus“ in Gneixendorf gewohnt hat, zumal es damals so etwas wie einen Meldezettel nicht gab. Um diese Bedenken zu zerstreuen, legt Hausherr Martin Gettinger eine Ausgabe der Zeitschrift Gartenlaube aus dem Jahr 1901 auf den Tisch, in der das Interview eines Zeitzeugen abgedruckt ist. Der damals 86-jährige Pensionist Leopold Kaltenbrunner hat Beethoven als zwölfjähriger Bub in Gneixendorf erlebt und erinnerte sich: „Ja, den Beethoven hab i guat kennt, im Kneifelhaus hat er g’wohnt. Muss eh noch das Zimmer da sein, wo er g’wohnt hat. Ein grantiger Herr, aber guat war er.“ Der kleine Leopold hatte die unvergessliche Aufgabe, den meist grantigen 55-jährigen Musiker auf seinen Wanderungen zu begleiten und ihm immer dann Notenpapier zu reichen, wenn ihm eine Melodie einfiel.