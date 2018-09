Bob Woodward: Den Präsidenten auf der Spur

Nixon bezeichnete die Tat in seinen Memoiren als „idiotisch, da es bei den Demokraten nichts zu erfahren gab, was wir nicht gewusst hätten“. Außerdem wäre sein Wahlsieg längst festgestanden. Während der Ex-Präsident lediglich zugab, an der Vertuschung der Tat beteiligt gewesen zu sein, erklärte sein Personalchef Bob Haldeman, dass Nixon selbst die kriminelle Aktion angeordnet hätte.

Woodward und Bernstein wurden durch die Aufdeckung des Nixon-Skandals die bekanntesten Journalisten der USA. Bücher wurden über sie geschrieben, Filme gedreht, sie erhielten höchste Auszeichnungen (darunter den Pulitzer-Preis) und schrieben selbst Bücher, einige davon gemeinsam über Watergate. Bernstein veröffentlichte Biografien über Papst Johannes Paul II. und Hillary Clinton.