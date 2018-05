Attentate auf Hitler: "Führer" kam immer mit dem Schrecken davon

Hunderttausende Menschen, die im Krieg starben oder von den Nazis ermordet wurden, hätten möglicherweise gerettet werden können, wenn einer der rund 40 Anschläge, die auf den „Führer“ geplant waren, gelungen wäre. Doch der hatte immer wieder unglaubliches Glück, manchmal ging es nur um Minuten, die das Leben des Massenmörders sicherten. Hier werden die wichtigsten (und bestdokumentierten) genannt:

November 1921 Bei einer Saalschlacht werden infolge einer hetzerischen Rede gezielt mehrere Pistolenschüsse auf Hitler abgegeben, der unverletzt bleibt. Der Täter entkommt unerkannt.

Jänner 1923 Im Berliner Hotel Kaiserhof wird das Essen an Hitlers Tisch vergiftet. Alle überleben, die Täter bleiben unbekannt.

1923 In Tübingen wird auf Hitler geschossen.

15. März 1932 Unbekannte Täter feuern Schüsse auf den Zug München–Weimar, in dem Hitler vermutet wird.

9. Februar 1933 Der „Führer“ erhält vom deutschen Ex-Kommunisten Ludwig Aßner einen Brief, der eine giftige Substanz beinhaltet. Hitler wird rechtzeitig gewarnt.

4. März 1933 Kommunisten planen in Königsberg einen Sprengstoffanschlag, werden aber verraten und festgenommen.

1933 Unbekannte schießen auf den Wagen des „Führers“. Die Täter entkommen. Niemand wird verletzt.

21. März 1933 Unbekannte bauen in Potsdam einen Tunnel, von dem aus Hitler in die Luft gesprengt werden soll. Der Tunnel wird entdeckt.

1934 Dr. Helmuth Mylius plant mit anderen Oppositionellen einen Anschlag in Berlin. Die Gruppe wird vor der Ausführung verhaftet.

Mai 1935 Die „Gruppe Markwitz“ will Hitler töten, wird jedoch von der Gestapo erkannt und verhaftet. Alle Mitglieder werden hingerichtet.

1937 Ein Unbekannter postiert eine Bombe an der Rednertribüne im Berliner Sportpalast. Der Anschlag misslingt.

26. November 1937 Einem Mann gelingt es, mit geladener Pistole bis vor Hitlers Arbeitszimmer in der Reichskanzlei vorzudringen. Er wird abgefangen und festgenommen. Sein Schicksal ist ungewiss.

Dezember 1937 Der Student Helmut Hirsch wird hingerichtet, weil er ein Sprengstoffattentat auf Hitler geplant haben soll.

28. September 1938 Hitler soll durch einen Stoßtrupp unter der Führung von Major Friedrich Heinz und Korvettenkapitän Franz Liedig erschossen werden. Der Plan wird verworfen.

9. November 1938 Der Schweizer Student Maurice Bavaud will Hitler in München erschießen, kommt aber nicht nahe genug an ihn heran.

1938–1940 Geheimdienstchef Wilhelm Canaris befürwortet Umsturzpläne, lehnt aber ein Attentat auf Hitler ab. Er wird im April 1945 hingerichtet.

10. September 1939 General Kurt von Hammerstein-Equord teilt General Ludwig Beck mit, dass es beim Besuch Hitlers bei der Heeresgruppe A zu einem „tragischen Unfall“ kommen werde. Hitlers Besuch wird abgesagt.

8. November 1939 Zwei Monate nach dem Überfall deutscher Truppen auf Polen scheitert das Bombenattentat des Tischlers Georg Elser im Münchner Bürgerbräukeller, da Hitler das Lokal früher als geplant verlässt. Zwei Personen werden getötet, 63 verletzt. Elser wird am 9. April 1945 hingerichtet.

11. November 1939 Der Diplomat Erich Kordt will sich mit Hitler in der Reichskanzlei in die Luft sprengen. Als Folge des Elser-Attentats wurden aber die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, sodass der Versuch misslingt.