80 Jahre Neujahrskonzert: Zwischen Krieg und Frieden

Dabei war das erste Neujahrskonzert gar kein Neujahrskonzert. Man schwankte, ob es am 31. Dezember 1939 oder am 1. Jänner 1940 angesetzt werden sollte, bis der Dirigent Clemens Krauss gegen den Neujahrsmorgen entschied, „da die Nachwirkungen des Silvester den Konzertbesuch ungünstig beeinflussen könnten“. Mit anderen Worten: Man fürchtete, ein Teil der Besucher würde in alkoholisiertem Zustand in den Großen Musikvereinssaal kommen.