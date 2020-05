Das Märchen von Grimms Volksmärchen

Vor mehr als 200 Jahren lebten in Hessen zwei Brüder, Jacob und Wilhelm Grimm, die in ihrer Heimat durch die Dörfer zogen und bei den einfachen Leuten Geschichten sammelten. Sie schrieben sie auf, und so entstanden die Deutschen Volksmärchen. Eine schöne Geschichte, die, wie Literaturwissenschaftler heute wissen, nicht stimmt.

Fest steht: Vor genau 200 Jahren, am 20. Dezember 1812, erschienen Grimms Kinder- und Hausmärchen. Die Märchensammlung wurde seither mehrfach überarbeitet und gehört neben der Luther-Bibel zu den bekanntesten Werken der deutschen Kulturgeschichte.

Die Brüder Grimm lernten während des Studiums der Rechtswissenschaften die Schriftsteller Clemens Brentano und Achim von Arnim kennen, die ihr Interesse für Volkspoesie weckten. Die Brüder fingen an, Märchen zu sammeln. Sie erforschten die deutsche Sagenwelt und begründeten damit die Germanistik.

Die Geschichten von Rotkäppchen und Aschenputtel suchten und fanden die unzertrennlichen Brüder allerdings nicht in den Dörfern bei den einfachen Leuten. Es waren meist Gebildete, die zu ihnen nach Hause kamen, und die Geschichten der gelehrten Besucher hatten ihren Ursprung oft nicht in Deutschland. Eine der wichtigsten Quellen waren die Märchen, die die aus hugenottischer Familie stammende Dorothea Viehmann erzählte. Aufgrund dieser französischen Herkunft fanden eine Reihe von französischen Märchenvariationen Niederschlag in der Märchensammlung der Brüder Grimm.