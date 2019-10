Geschenkt: 800 Werke gehen an die Albertina

Am Donnerstag wird im Leopold Museum zum vierten Mal der Dagmar Chobot Skulpturenpreis vergeben. Den deutlich wichtigeren Termin haben die Wiener Galeristin und ihr Mann, der Autor Manfred Chobot, vergangene Woche beim Notar absolviert. Unterzeichnet wurde der Vertrag einer umfangreichen Schenkung an die Albertina: 800 Werke im Schätzwert von rund drei Millionen Euro.

Im Lauf eines halben Jahrhunderts Sammler- und Galeristentätigkeit haben die Chobots eine große Kunstsammlung zusammengetragen. "Wir wollen, dass sie auch nach unserem Tod zusammenbleibt und weiter betreut wird", begründen sie ihren Entschluss.

650 Werke hat die Albertina bereits jetzt übernommen, 150 weitere sind bereits ins Eigentum der Albertina übertragen worden, verbleiben aber - wie etwa ein großformatiges Gemälde von August Walla im Esszimmer - bis zum Ableben der Stifter noch in deren Verwahrung. "Wir wollen schon noch von Kunst umgeben sein und uns nicht Poster an die Wände hängen müssen", scherzt Manfred Chobot - wohl wissend, wie groß sein Understatement dabei ist. Rund noch einmal so viele Werke verbleiben im Besitz der Chobots. Eine weitere Schenkung, diesmal an das Wien Museum, ist bereits fixiert.

In guten Händen

Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder hat persönlich bei den Chobots die hauptsächlich österreichische Kunst der 1970er und 80er-Jahre umfassenden Sammlungsbestände gesichtet und jene Werke und Werkgruppen ausgewählt, die in seinem Museum Lücken schließen. "Er hat sich sehr eingebracht, in einer Detailliertheit, die ich nie vermutet hätte", ist Dagmar Chobot voll des Lobes. "Nicht nur deshalb haben wir das Gefühl: Unsere Sammlung ist in guten Händen."

Schröder selbst nennt die Schenkung "ihrem Umfang und ihrer Qualität nach eine ganz wichtige Bereicherung der Sammlungen für Gegenwartskunst in der Albertina. Seit vielen Jahren habe ich das Programm der Galerie Chobot aus nächster Nähe verfolgt. Deren unschätzbares Verdienst ist ja nicht zuletzt, der österreichischen Skulptur eine Bahn gebrochen zu haben."

Ein großer Teil der Art Brut Sammlung der Chobots wechselt an die Albertina, über 250 Zeichnungen des Wiener Zeichners Karl Anton Fleck (1928-1983) samt umfangreichen Materialien, Werke u.a. von Jürgen Messensee und Henri Michaux, sowie umfangreiche Werkblöcke von Ernst Zdrahal, Othmar Zechyr, Bruno Gironcoli und Alfred Hrdlicka, von dem ein 300 Kilogramm schwerer Steintorso noch mitten in einem der Zimmer auf dem Parkett liegt.