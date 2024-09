Gesangskapelle Hermann: „Wir drücken unsere Haltung niemandem aufs Auge“

Dieses subtile und humorvolle Einbauen von brisanten Themen, ergänzt Basssänger Joachim Rigler, habe auch den Vorteil, dass man damit eventuell mehr erreicht. „Wenn wir explizit linke Inhalte einbauen würden, würden wir vielleicht nur genau so ein Publikum ansprechen. Das wäre dann zu den Bekehrten predigen. Unsere Songs kann aber jeder anhören und unterhaltsam finden, wir drücken unsere Haltung niemandem aufs Auge. So erreichen wir ein breiteres Publikum, und es hat vielleicht mehr Wirkung, weil wir auch andere Leute als Gleichgesinnte erreichen.“

Gesang und mehr

„Faschiert“ ist mit Abstand das politischste Lied des fünften Gesangskapelle-Hermann-Albums „Sehr Sogar“. Die Truppe, die sich nach ihrem früheren Probelokal in der Hermanngasse in Wien benannt hat, hat dabei mehr als bisher Instrumente in den Vokal-Sound eingebaut. Das liegt daran, dass sich Gramberger für seine andere Band Erwin & Edwin vermehrt mit Produktion beschäftigt hat und die Gesangskappelle jetzt ein eigenes Tonstudio hat. „Sich in ein Studio einzumieten, ist teuer“, erklärt Joachim Rigler. „Deshalb haben wir früher bei den Proben alle Arrangements fertig ausgearbeitet und dann in einer Woche das ganze Album aufgenommen. Im eigenen Studio hatten wir Zeit, mit Instrumenten zu experimentieren, zu suchen, wo tut zum Beispiel Perkussion einem Song gut.“