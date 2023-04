Gerichtsurteil: Roger Waters darf doch in Frankfurt auftreten

Pink Floyd-Mitbegr├╝nder Roger Waters darf einer ersten Gerichtsentscheidung zufolge nun doch in der Frankfurter Festhalle auftreten. Das Konzert des Pink-Floyd-Mitbegr├╝nders am 28. Mai sollte wegen Antisemitismusvorw├╝rfen abgesagt werden. Waters hatte gegen den Beschluss geklagt - und am Montag vom Frankfurter Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Dagegen wollen die Stadt Frankfurt und das Land Hessen den Auftritt am 28. Mai in der Festhalle verhindern. Das hat auch mit dem Auftrittsort zu tun, denn im Zuge der Reichspogromnacht 1938 waren dort laut dem Gericht mehr als 3000 j├╝dische M├Ąnner zusammengetrieben, festgehalten und misshandelt worden, um anschlie├čend deportiert zu werden.

Das Verwaltungsgericht berief sich in seiner Entscheidung auch auf die Kunstfreiheit. Das Konzert verletze zudem nicht die Menschenw├╝rde der in der Festhalle misshandelten j├╝dischen M├Ąnner und es lasse sich nicht zweifelsfrei eine schwerwiegende Beeintr├Ąchtigung des Geltungs- und Achtungsanspruchs der in Deutschland lebenden J├╝dinnen und Juden feststellen, erkl├Ąrte die Kammer.