George Clooney ist der bestverdienende Schauspieler

Hollywood-Star George Clooney ist laut „Forbes“ der bestverdienende Schauspieler weltweit. Der 57-Jährige hat Schätzungen des US-Magazins zufolge in den vergangenen zwölf Monaten 239 Millionen Dollar (etwa 207 Mio. Euro) eingenommen. Den Großteil davon verdiente er allerdings durch den Verkauf einer Tequila-Firma, die er vor ein paar Jahren gemeinsam mit zwei Partnern eröffnet hatte.

Auf dem zweiten Rang landete der frühere Profi-Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson (46), der inzwischen mit Filmen wie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ ein Millionenpublikum in die Kinos zieht. Johnson verdiente in den vergangenen zwölf Monaten geschätzte 124 Millionen Dollar und verwies damit seinen Kollegen Robert Downey Jr. mit 81 Millionen Dollar auf den dritten Rang.

Die Top Ten komplett machen: Chris Hemsworth (64,5 Millionen), Jackie Chan (45,5 Millionen), Will Smith (42 Millionen), Akshay Kumar (40,5 Millionen), Adam Sandler (39,5 Millionen), Salman Khan (38,5 Millionen) und Chris Evans (34 Millionen). Bereits in der vergangenen Woche hatte „Forbes“ mitgeteilt, dass Scarlett Johansson (33) in den vergangenen zwölf Monaten mit rund 40,5 Millionen Dollar die bestverdienende Schauspielerin gewesen sei.