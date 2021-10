Georg Danzer - ein unbequemer, scharfsichtiger Beobachter

Georg Danzer kam 1946 in Wien zur Welt, als Sohn eines Beamten und einer Angestellten, und wuchs in Gaudenzdorf auf. Er bewarb sich an der Akademie der bildenden Künste und studierte Philosophie und Psychologie. Gerhard Bronner – der Vater oder zumindest Großonkel des Austropop – riet ihm, auf die Musik umzusteigen. Was er, nach einer Reise kreuz und quer durch Europa (sein wunderbarer Song „Griechenland“ erzählt davon) auch tat. Zuerst schrieb er für andere, Marianne Mendt, Erika Pluhar, Heller, Ambros.